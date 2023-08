आज लद्दाख दौरे पर निकल सकते हैं राहुल गांधी, जानें पूरा कार्यक्रम

पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को दो दिवसीय लद्दाख दौरे पर रहेंगे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Source- PTI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर निकल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पार्टी सूत्रों ने लद्दाख दौरे पर उनके किसी कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया। समाचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह लेह पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम को लद्दाख प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लद्दाख के मौजूदा हालात और प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में कारगिल कांग्रेस के कई प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। राहुल लेह में कांग्रेस की बैठकों को संबोधित करेंगे, जिसमें लद्दाख के लोगों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सितंबर में यूरोप जाएंगे राहुल गांधी इससे पहले कांग्रेस सूत्रों ने बताया था कि राहुल गांधी सितंबर में यूरोप की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान वो तीन देशों- बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता सितंबर के दूसरे हफ्ते में अपना दौरा शुरू करेंगे। जहां वो यूरोपियन यूनियन के सांसदों, भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ ही वहां यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी मिलेंगे और उनसे संवाद करेंगे। राहुल गांधी की यूरोप यात्रा इस साल उनका तीसरा विदेश दौरा होगा। इसके पहले वे मई में 10 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां वे सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी गए थे।

