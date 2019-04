Jammu kashmir Pulwama Attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के दौरान शहीद जवान की बेटी अपूर्वा ने कहा कि जवानों को राजनीति में घसीटना उनका अपमान है। अपूर्वा ने कहा, “मेरे पिता मोदी या राहुल के लिए शहीद नहीं हुए। वे भारत के लिए शहीद हुए। क्या आप सैनिकों को घसीटे बिना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक बार चुनाव हो जाने पर आप हमें भूल जाएंगे। यह बात हमें अच्छी तरह से मालूम है।” अपूर्वा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में भारतीय सेना को ‘मोदी की सेना’ बताया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को निशाने पर ले लिया था। इस बयान की कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने योगी आदित्यनाथ से माफी मांगने तक की बात कही थी।

एक कार्यक्रम के दौरान पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत ने कहा, “सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि नेता हमारे घर आएं।” वहीं, उनकी बेटी अपूर्वा ने कहा, “मैं सभी पार्टियों से यह कहना चाहूंगी की वे मिलिट्री को राजनीति में न घसीटें। आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते हैं जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आज भाजपा की सरकार है तो ‘मोदी की सेना’। यदि कल को कांग्रेस की सरकार बनती है तो यह ‘राहुल की सेना’ हो जाएगी! भारत की सेना भारत के लोगों के लिए काम कर रही है।”

Apoorva,daughter of Pulwama Martyr, says to politicians: “My father did not die for Modi or Rahul. He died for India. Cant you contest an election without dragging us soldiers in. Once elections are over, you will forget us. We know it. ” Stirring words on #ThisIsUs. Share pic.twitter.com/ZE3Y50GOtT

