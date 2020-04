जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को एक महिला फोटो जर्नलिस्ट से उसके कथित देश विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछताछ की थी। इस पर लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर सेल के प्रमुख एसपी ताहिर अशरफ को ही घेर लिया। यूजर्स ने उनका 7 साल पुराना एक ट्वीट निकालकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस ट्वीट में ताहिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था।

मामले में विवाद बढ़ने के बाद ताहिर अशरफ ने 2013 का अपना वह ट्वीट डिलीट कर लिया। अशरफ ने उस ट्वीट में मोदी के एक टीवी चैनल को दिए गए बयान पर निशाना साधा था। दरअसल, मोदी ने 2002 गुजरात दंगों के सवाल पर जवाब में कहा था- ‘अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है, तो तकलीफ होती है।’ इसी पर अशरफ ने ट्वीट कर मोदी के बयान को दुखद बताया था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 26 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट मशरत जाहरा पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आतंकवाद निरोधी कानून UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर ताहिर अशरफ पर हमले शुरू हो गए। लोगों ने अशरफ पर 2014 से पहले भाजपा और हिंदुत्व पर किए गए विवादास्पद ट्वीट्स के लिए भी निशान साधा।

Tahir Ashraf arrest yourself. Your tweet will be threat to national Sovereignty. @Sheikhzahid402 @FaisalMajeed0 pic.twitter.com/sG7zaeetyH

हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईटी सेल प्रमुख ने हिंदू अखबार के पत्रकार पीरजादा आशिक से एक खबर पर पूछताछ की थी। इसके बाद पत्रकार को अनंतनाग जाकर जांच में शामिल होने के लिए कह दिया गया था। पुलिस ने एफआईआर में एक फेक न्यूज रिपोर्ट का जिक्र किया है, लेकिन इसमें हिंदू अखबार और पीरजादा आशिक का जिक्र नहीं किया। इसके बाद पत्रकारिता से जुड़े संगठनों ने कश्मीर में पत्रकारों पर हो रहे हमले को गलत बताते हुए बयान जारी किए हैं। इन संगठनों ने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई है।

यूजर्स ने क्या कहा?

मुसैब बिन उमैर नाम के ट्विटर यूजर ने ताहिर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर लिखा, “ताहिर अशरफ पहले खुद को अरेस्ट कर लो, तुम्हारा यह ट्वीट देश की स्वायत्ता पर खतरा है।” एक अन्य यूजर @qazizaid89 ने लिखा, मुझे लगता है कि साइबर पुलिस को ताहिर अशरफ को गिरफ्तार करना चाहिए। कृपया सोशल मीडिया को साफ करने में मदद कीजिए।

I guess the enthusiastic cyber police needs to book this person @Tahir_A.

Please help purify social media @listenshahid. #FreeSpeech is not absolute. @narendramodi. https://t.co/vfbuwHKtKH pic.twitter.com/RxPqyDEv2Z

— AngryKangri (@qazizaid89) April 21, 2020