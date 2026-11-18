दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बुधवार सुबह फिर से एनकाउंटर शुरू होने की जानकारी है। पिछले सप्ताह सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षाबल इस इलाके की घेराबंदी कर लगातार हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। आज सुबह जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की एक जॉइंट टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर कुलगाम जिले के देवसर में जंगलपोरा गांव में आतंकियों को घेर लिया है। संभावना यह है कि लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है।

कश्मीर जोन पुलिस की ओर से इस एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने X पोस्ट में कहा है, “कुलगाम में आतंकियों और JKP और सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है।” सुरक्षाबलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब आतंकियों को घेर लिया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

दो दिन पहले भागने में कामयाब रहा था लतीफ भट

जानकारी यह है कि लतीफ भट एक मस्जिद में छिपा हुआ है। इससे पहले सोमवार को भी कुलगाम के लारू गांव में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें उमर निसार डार मारा गया था जो कि लतीफ भट का ही साथी बताया जा रहा है। उस मुठभेड़ के दौरान लतीफ भागने में कामयाब रहा था। पुलिस के मुताबिक, लतीफ भट घाटी में लिस्टेड अकेला लोकल एक्टिव मिलिटेंट है जिसके सिर पर 15 लाख का इनाम रखा गया है।

लतीफ ने सरेंडर करने से किया इनकार

इस एनकाउंटर से पहले सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी के हवाले से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें सुरक्षा अधिकारी लतीफ भट से वीडियो कॉल के जरिए सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लतीफ सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। मुठभेड़ से की गई इस वीडियो कॉल में अधिकारियों को कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन लतीफ ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया।

VIDEO | Jammu and Kashmir: Security checks intensified in Kulgam after an encounter broke out between security forces and terrorists. A terrorist was killed in the district in a gunfight two days ago.#Kulgam #JammuAndKashmir



(Visuals deferred by unspecified time)



(Full video… pic.twitter.com/vAxZqRtmQO — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

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भारतीय सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों की वर्दी को लेकर तीन साल पहले लागू किए गए बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है। अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक बार फिर अपनी-अपनी रेजिमेंट और सैन्य सेवाओं की पहचान से जुड़ी पारंपरिक वर्दी पहन सकेंगे। इसके तहत गोरखा राइफल्स के जनरल अपनी पारंपरिक टोपी पहन सकेंगे जबकि स्पेशल फोर्सेज के अधिकारी फिर से मैरून बेरेट और आर्मर्ड रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी काली बेरेट में नजर आएंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…