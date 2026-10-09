PDP Leader Burhan Wani Controversy: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के वरिष्ठ स्थानीय नेता अब्दुल कबीर ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी को ‘शहीद’ कहे जाने के बाद बढ़े विवाद पर सफाई दी है। किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद अब्दुल कबीर ने कहा कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत राय रखने के लोकतांत्रिक अधिकार हैं।

PDP नेता अब्दुल कबीर का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अपनी निजी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किश्तवाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था और किसी को भी निजी राय व्यक्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

‘शहीद कहना या न कहना मेरी व्यक्तिगत राय’

विवाद बढ़ने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अब्दुल कबीर ने कहा कि किसे शहीद माना जाए और किसे नहीं, यह तय करना निजी विचार का विषय है। उन्होंने कहा, “हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। किसी को शहीद कहना या न कहना हमारी आजादी का हिस्सा है। मैंने जो भी कहा, वह मेरी व्यक्तिगत राय है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।”

Kishtwar, J&K | PDP leader Abdul Kabir has been detained at Kishtwar Police Station for questioning following his reference to Burhan Wani as "Martyr" in his speech at a PDP event https://t.co/Pvcrcu08s8 pic.twitter.com/0nJafZvPUZ — ANI (@ANI) October 9, 2026

अब्दुल कबीर ने यह भी कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लेकर बेवजह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने विचार साझा कर रहे थे।

BJP पर लगाए आरोप

PDP नेता ने BJP पर लगाए गए अपने दावों को भी दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में केवल उस घटना का जिक्र किया था, जब 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा बुरहान वानी को मार गिराया गया था। कबीर का दावा है कि उस समय भाजपा के कुछ नेताओं ने वानी के घर का दौरा किया था और उसके परिवार को मुआवजा दिया था।

कबीर ने कहा कि उनके बयान का यह हिस्सा उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम को दर्शाने के लिए था, लेकिन विरोधियों ने इस बयान के केवल एक हिस्से को पकड़कर विवाद खड़ा कर दिया। वे अपने इस दावे पर अभी भी टिके हुए हैं और इसे अपनी बात का मुख्य आधार मान रहे हैं।

बयान के बाद किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में हिरासत

अब्दुल कबीर द्वारा एक घोषित आतंकवादी के प्रति दिए गए इस बयान के सामने आते ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। आतंकवाद के महिमामंडन और शांति व्यवस्था के लिए खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कबीर को किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कबीर से उनके भाषण और उसमें की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की बयानबाजी का मकसद क्षेत्र में किसी प्रकार का तनाव पैदा करना तो नहीं था।

BJP का तीखा हमला: दावों को बताया मनगढ़ंत

अब्दुल कबीर की सफाई के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान और सफाई दोनों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कबीर के उस दावे को पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और आधारहीन बताया जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा मुआवजा देने की बात कही थी। भाजपा ने स्पष्ट किया कि किसी भी पार्टी नेता ने कभी वानी के परिवार से मुलाकात नहीं की।

बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का कहना है कि बुरहान वानी एक खूंखार आतंकवादी था, जिसने घाटी के कई युवाओं को गुमराह किया। कबीर द्वारा उसे ‘शहीद’ कहना और फिर इसे ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ का नाम देकर बचाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भाजपा ने इसे घाटी में आतंकवाद के प्रति सहानुभूति जगाने की सोची-समझी कोशिश करार दिया।

नेशनल कांफ्रेंस ने बनाई दूरी, शांति बनाए रखने की अपील

जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने भी अब्दुल कबीर के इस बयान और उनकी सफाई से पूरी तरह दूरी बना ली है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में किसी भी आतंकवादी का महिमामंडन नहीं किया जा सकता। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी से सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बचना चाहिए।

नेशनल कांफ्रेंस का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में लंबे संघर्ष के बाद शांति बहाल हुई है, इसलिए संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय राजनीतिक परिपक्वता दिखाई जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम, कबीर की सफाई और उनकी गिरफ्तारी पर पीडीपी (PDP) के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिसवालों के साथ प्रदर्शनकारियों की मारपीट और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। इस बीच गुरुवार को कनॉट प्लेस में मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया। पढ़िए पूरी खबर…