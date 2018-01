जम्मू-कश्मीर: सांबा में पाकिस्तान ने बरसाई गोलियां, बीएसएफ जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार (03 जनवरी) को फिर सीजफायर का उल्लंघन कर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को अपना निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने सांबा सेक्टर के चक्क दरूमा में सीजफायर का उल्लंघन किया है। बता दें कि आज ही पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ में भी गोलीबारी की है।

सीजफायर में शहीद हुए जवान का नाम आर पी हाजरे है। वह पश्चिम बंगाल के निवासी थे और बीएसएफ की 173वीं बटालियन के जवान थे। खबर लिखे जाने तक सांबा और हीरानगर दोनों जगहों पर गोलीबारी जारी थी।

गौरतलब है कि साल 2017 के आखिरी दिन रविवार (31 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के लठपोरा कैम्प पर पाकिस्तानी आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कैम्प पर हमला बोल दिया था, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए थे जबकि तीन जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों के त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल तीन आतंकियों को ढेर कर दिया था। इनमें से एक आतंकी जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक जवान का बेटा था। उसका नाम फरदीन अहमद खांडे था। उसकी उम्र मात्र 16 साल थी और वह 10वीं का छात्र था। फरदीन राज्य के त्राल इलाके का निवासी था।

Jammu & Kashmir: One BSF Jawan has lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Samba Sector pic.twitter.com/2b1VuiqJr6

— ANI (@ANI) January 3, 2018