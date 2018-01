UPA के मुकाबले BJP शासन में मारे गए ज्यादा आतंकी, कम हुए आतंकी हमले, आम लोग भी मारे गए कम

मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं, इन वर्षों में उपलब्धियों और कार्रवाइयों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। मंगलवार को सरकार ने संसद में आकड़े बताकर कहा है कि जम्मू-कश्मीर में यूपीए के मुकाबले बीजेपी सरकार में आतंकी ज्यादा मारे गए, आतंकी हमलों और आम लोगों के मारे जाने की संख्या भी कम हुई है। समाचार एजेंसी एएमआइ ने भी दावा किया है कि उसके हाथ आंकड़ों के आधिकारिक कागजात लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से लेकर 2013 के बीच यूपीए सरकार के कार्यकाल में 1218 आतंकी गतिविधियों से जुड़ी घटनाएं हुई थीं जबकि 2014 से 2017 तक बीजेपी के कार्यकाल में 1094 मामले हुए।

समाचार एजेंसी के हाथ लगे आधिकारिक डेटा के मुताबिक 2014 से 2017 तक बीजेपी सरकार के दौरान सुरक्षा बलों ने 580 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जबकि 2010 से 2013 के बीच यूपीए शासन में 471 आतंकी मारे गए थे। वहीं आतंकी गतिविधियों के दौरान हिंसा में यूपीए शासन में 108 आम नागरिकों की मौत हुई थी जबकि बीजेपी सरकार के दौरान 100 आम लोग मारे गए।

J&K Terror incidents: Latest official data accessed by ANI there were lesser number of civilians killed in terrorist related violence in BJP govt than UPA. BJP Govt (2014, 2015, 2016 & 2017) there were 100 casualties vs UPA govt (2010, 2011, 2012 & 2013) there were 108 casualties

