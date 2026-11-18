जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम ने पिछले दो दिनों से कुलगाम के कई गांवों को घेर रखा था। उनकी तलाशी का केंद्र घर नहीं बल्कि स्थानीय मस्जिदें थीं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद लतीफ भट, जिसे घाटी का आखिरी सक्रिय आतंकवादी बताया जा रहा था, वह एक मस्जिद में रातें बिता रहा था।

लश्कर-ए-तैबा (LeT) कमांडर लतीफ भट बुधवार सुबह एक मुठभेड़ में मारा गया। पिछले दो दिनों में इलाके की अधिकांश मस्जिदों की तलाशी के बाद पुलिस ने मंगलवार को अपना ध्यान कुलगाम के देवसर इलाके की ओर मोड़ा। इसके बाद वे जांगलीपोरा पहुंचे।

सुरक्षा बल आतंकी तक कैसे पहुंचे?

एक स्थानीय ग्रामीण को मस्जिद में यह देखने के लिए भेजा गया कि क्या अंदर कोई है और उसने पाया कि अटारी का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूछा कि कौन है और अंदर से आवाज आई, “अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलो और भागो।” वह व्यक्ति बाहर आया और पुलिस को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि जिस व्यक्ति की वे लगभग एक साल से तलाश कर रहे थे, वह अंदर ही था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमें सूचना मिली थी कि वह कम से कम एक महीने से मस्जिदों के अंदर रातें बिता रहा है। वह साधारण कपड़े पहनता था टोपी और चश्मा लगाता था। वह देर रात की नमाज़ के लिए जाता और चुपके से ऊपरी मंज़िल पर चला जाता। वह जानबूझकर अटारी चुनता था क्योंकि वहां कोई नहीं जाता, खासकर सर्दियों में।”

ऑपरेशन शुरू करने से पहले पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अंदर मौजूद व्यक्ति लतीफ भट ही है। इस बार उन्होंने मस्जिद के स्थानीय इमाम को फोन किया। उन्हें एक फोन दिया और अंदर मौजूद व्यक्ति को देने के लिए कहा। वीडियो कॉल की गई। एक तरफ पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे और दूसरी तरफ भट था।

‘अल्लाह मेरे साथ है’

पुलिस और सेना ने लतीफ की कम उम्र का हवाला देते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब एक अधिकारी ने उससे कहा कि चिंता न करें, वे उसके साथ हैं, तो लतीफ भट ने जवाब दिया, “अल्लाह मेरे साथ है, मैं अल्लाह से मिलने के लिए खुश हूं।”

इनकार के बाद लतीफ भट ने पहली गोली चलाई, जिसके जवाब में लगभग 2.45 बजे गोलीबारी शुरू हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सुबह होने तक टकराव को जारी रखने का फैसला किया ताकि उसे भागने से रोका जा सके और मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने घेरा कड़ा कर दिया और सभी निकास द्वार बंद कर दिए। सुबह उन्होंने मस्जिद के अंदर आंसू गैस और मिर्ची के गोले दागे, जिससे लतीफ भट को बाहर आना पड़ा।

लगभग 9:30 बजे वह मस्जिद से बाहर भागा, अंधाधुंध फायरिंग की और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। वह सड़क पार करने में कामयाब रहा, लेकिन भागने से पहले ही उस पर गोलियों की बौछार हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 22 वर्षीय लतीफ भट घाटी में सक्रिय एकमात्र जीवित स्थानीय आतंकवादी था। हालांकि पुलिस का कहना है कि कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 30 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं।

ठीक एक साल पहले 18 नवंबर 2025 को वह लापता हो गया था और लश्कर-ए-तैयबा के जाकिर गनई में शामिल हो गया था। 11 नवंबर को वह कुलगाम में सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन अर्धसैनिक कर्मी घायल हो गए थे।

यह भी पढ़ें: कुलगाम में लश्कर का ‘आखिरी लोकल एक्टिव’ आतंकी एनकाउंटर में ढेर, CRPF पर हमले का था आरोपी

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 11 नवंबर को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने वाला आतंकी लतीफ भट एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लतीफ जिस मस्जिद में छिपा था वहां से जैसे ही वह बाहर आया तो सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया। पढ़ें पूरी खबर…