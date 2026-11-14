जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हफ्ते के शुरुआत में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि पुलिस ने पिछले तीन दिनों में पूछताछ के लिए 500 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया है।

कश्मीर घाटी में एक्टिव इकलौता आतंकवादी लतीफ अहमद भट के फिर से जांच के दायरे में आने के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि क्या वह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के विदेशी आतंकियों के किसी समूह में शामिल हो गया है, या फिर उसने स्थानीय लोगों को भर्ती करके कोई नया मॉड्यूल तैयार किया है।

अधिकतर को छोड़ा गया

पिछले तीन दिनों में पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों, खासकर कुलगाम जिले से 500 से अधिक युवाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद अधिकतर युवाओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी हिरासत में हैं।

पुलिस ने 500 से युवाओं को उठाया था

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “जिन युवकों को उठाया गया था, उनमें से अधिकतर पहले कभी न कभी आतंकवादियों का समर्थन करने की वजह से पुलिस की नजर में आ चुके थे।” उन्होंने कहा, “हमले के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। इनमें से अधिकतर को छोड़ दिया गया है।”

अखरान के पास सुरक्षा चौकी पर हुआ था हमला

बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अखरान के पास एक सुरक्षा चौकी पर आंतकियों ने गोलीबारी की, जिसमें तीन सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब एलजी मनोज सिन्हा वेशो महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए वहां मौजूद थे।

इकलौता एक्टिव आतंकवादी है भट

कुलगाम के खेवन चद्दर का रहने वाला लतीफ अहमद भट, सुरक्षा एजेंसियों की नजर में इकलौता एक्टिव आतंकी है, ऐसे में पुलिस को शक है कि बुधवार के हमले के पीछे उसी का हाथ है। हालांकि, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या लतीफ अहमद भट लश्कर-ए-तैयबा के उन आतंकियों के गिरोह में शामिल हो गया है जो दक्षिण कश्मीर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाले पीर पंजाल पहाड़ों में सक्रिय हैं, या फिर उसने स्थानीय लोगों को अपने समूह में शामिल कर लिया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “यह वह वक्त है जब पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में एक्टिव आतंकी अत्याधिक खराब मौसम के कारण रिहायशी इलाकों की तरफ नीचे आ जाते हैं। संभव है कि वे उसके साथ मिल गए हों, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भट के साथ कुछ नए लोग भी जुड़ गए हों।”

पुलिस की नजर में है भट

दक्षिण कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान अपनी साथी जाकिर गनाई के मारे जाने के बाद से ही भट पुलिस की नजर में है। भट और गनाई एक सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गए थे। जब सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम ने शोपियां के एक गांव को चारों ओर से घेर लिया था, तब भट वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। हालांकि, गनाई मारा गया, गनाई ने ही भट को भर्ती किया था।

21 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के एंटी-टेरिस्ट स्क्वाड, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) का एक कांस्टेबल मारा गया। कैमरे में कैद हुई इस घटना में एक आंतकवादी को पुलिसकर्मी पर बहुत करीब से गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का दावा है कि कैमरे में दिखने वाला वह आतंकी भट ही था।

भट ने की थी कई हत्या

करीब 9 दिन बाद कुलगाम के किल्लम गांव में ईंट-भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूरों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इन हत्याओं के लिए फिर से भट को जिम्मेदार ठहराया। 7 अगस्त को पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में पोस्टर लगाए, जिनमें भट के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। पुलिस का कहना है कि 22 वर्षीय भट घाटी में बचा हुआ इकलौता आंतकवादी है।

सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने कुलगाम में घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं और पूरे दक्षिण कश्मीर में वाहनों की सरप्राइज चेकिंग भी बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें: ‘दो का बदला 4 से लिया जाना चाहिए’, किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद बीजेपी विधायक की गृहमंत्री से मांग

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव गुरुवार को डच्छन के धेरना जंगलों से बरामद हुए। एसपीओ बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि उनकी हत्या आतंकवादियों ने की है, क्योंकि उनके हथियार हमलावर लेकर फरार हो गए हैं। इस बीच किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने इस हमले का बदला लेने की मांग गृहमंत्री अमित शाह से की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें