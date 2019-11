जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस नेताओं के साथ बदसलूकी कर रही है। पीडीपी चीफ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सजाद लोन, पीडीपी नेता वहीद पारा और पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल को सरकारी ठिकानों में शिफ्ट करते समय बदसलूकी की। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि सजाद लोन को ‘डराया-धमकाया गया और उन्हें निर्वस्त्र होने के लिए कहा गया।’ जम्मू कश्मीर के नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है।

बता दें कि ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए। एक ट्वीट में लिखा गया कि ‘शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हिरासत में रखे गए लोगों को आज श्रीनगर के एमएलए होस्टल में शिफ्ट किया गया, पुलिस ने सजाद लोन, वहीद पारा और शाह फैसल के साथ बदसलूकी की। क्या ये जनप्रतिनिधियों को ट्रीट करने का तरीका है? उन्हें अपमानित क्यों किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लागू है और पुलिस ताकत के नशे में चूर है।’

अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि “वहीद पारा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजूबत करने की दिशा में काम किया और जिनकी तारीफ पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं। उसी तरह शाह फैसल को एक समय कश्मीर का रोल मॉडल कहा गया था, जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया था। उस वक्त तारीफ की गई और आज उन्हें अपमानित किया जा रहा है क्यों?”

Manhandling started when Sajad Lone was repeatedly frisked & asked to undress. New jail windows are blocked with wood,lacks heaters & has surveillance jammers. If a man who PM Modi called his younger brother is being humiliated like this, imagine plight of others

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 17, 2019