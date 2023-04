Twitter पर क्यों ट्रेंड कर रहे सत्यपाल मलिक? पुलवामा की घटना पर दिया बयान हो रहा वायरल

सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी।

सत्यपाल मलिक (Image Credit-ANI)

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। मलिक ने यह भी दावा किया कि फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था पुलवामा हमला- मलिक मलिक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूकों के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में सैनिकों पर घातक हमला हुआ और उन्हें इसके बारे में बोलने से मना किया था। सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू-कश्मीर के ही राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस रास्ते से जवानों को भेजा पहले वहां की अच्छे से पड़ताल नहीं की। पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता इतना ही नहीं, मलिक का दावा है कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में हैं और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छिनने के पहले अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा, “मैं साफ तौर पर कह सकता हूं प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है।” सत्यपाल मलिक फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसी साल अगस्त में धारा 370 को निरस्त करने के दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। वह बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

