जम्मू-कश्मीर: त्राल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, 2 जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में आर्मी का एक जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। वहीं अभी तक एक आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। घटना पुलवामा में त्राल इलाके के लाम गांव की है, जहां आज सवेरे से ही गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। खबर के अनुसार, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षाबलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। जिस पर इलाके में छिपे आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षाबलों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मारा गया आतंकी जैश-ए-मुहम्मद का सदस्य बताया जा रहा है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। अभी आतंकियों की ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं चल सका है।

#UPDATE: One Army jawan & one Policeman lost their lives in ongoing encounter with terrorists in Lam village of Tral in Pulwama district. One terrorists also gunned down. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) April 24, 2018