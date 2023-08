Express Investigation: ड्रग्स की रकम से आतंकवाद को फंडिंग, कश्मीर के साथ पंजाब को अस्थिर करने की साजिश, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान

इंडियन एक्सप्रेस की जांच में ये साफ पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स की खेपे जम्मू-कश्मीर में भेजी जा रही हैं। कश्मीर के साथ पंजाब में भी उसकी सप्लाई जारी है।

पाकिस्तान से कश्मीर आती ड्रग वाली साजिश

पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ साजिश रचने के अलग-अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सिर्फ आतंकवाद के सहारे कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ड्रग्स के सहारे से वहां के युवाओं को गुमराह करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस स्तर पर जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स की समस्या पहुंच चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की एक नापाक साजिश जमीन पर अपना पूरा असर दिखा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में ये साफ पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स की खेपे जम्मू-कश्मीर में भेजी जा रही हैं। कश्मीर के साथ पंजाब में भी उसकी सप्लाई जारी है। चिंता की बात ये है कि उस ड्रग्स के बेच जो पैसा हाथ में आ रहा है, उससे आतंकवाद को फंडिंग दी जा रही है। यानी कि पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे ड्रग्स से युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है और इसके साथ-साथ आतंकवाद से वहां पर अस्थिरता भी पैदा करनी है। इस समय कश्मीर और पंजाब में नॉर्को टेरर का जो मॉड्यूल सक्रिय चल रहा है, उसके तार पाकिस्तान के साथ-साथ दुबई से भी जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ड्रगस को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में फेका जाता है। एक आंकड़ा बताता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अब तक 700 किलो के करीब हेरोइन जब्त किया जा चुका है, इसका रेट 1400 करोड़ से भी ज्यादा माना जा रहा है।

Follow us on



instagram

telegram