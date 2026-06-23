Congress Internal Crisis: जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में आंतरिक टकराव और कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी जम्मू कश्मीर का दौरा पूरा करने के बाद कांग्रेस आलाकमान को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की रिपोर्टों की जांच करने के लिए कमेटी को अहम जिम्मेदारी दी थी।

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस दो वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने का आरोप है और कांग्रेस हाई कमान जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकती है।

11 जून को बनी थी कमेटी

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 जून को जम्मू और कश्मीर में कथित अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

किन नेताओं पर हैं आरोप

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री तारा चंद और पूर्व जेकेपीसीसी प्रमुख विकार रसूल वानी के नेतृत्व वाला विद्रोही गुट जेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा पर निशाना साध रहा है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिख हामिद कर्रा पर “अलगाववादी एजेंडा अपनाने और भ्रष्टाचार” का आरोप लगाया है।

केंद्रीय आलाकमान पर निर्भर है कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स् बताती है कि आंतरिक कलह के चलते पार्टी के हाईकमान ने जांच का आदेश दिया, और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ फाइलें तैयार कीं और उन्हें जांच समिति के सामने पेश किया। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि पैनल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब कार्रवाई करना केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है।

कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने कहा, “केंद्रीय नेताओं द्वारा इस तरह की जांच समिति का गठन करना अभूतपूर्व है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुशासनहीनता साबित हुई और केंद्रीय नेताओं ने तदनुसार एक जांच समिति का गठन किया।”

पहले किया गया था नेताओं को तलब

इस पैनल की अध्यक्षता शक्तिसिंह गोहिल कर रहे हैं। इसके अलावा अमर सिंह और रफीक खान अन्य दो सदस्य हैं। इससे पहले कांग्रेस हाई कमांड ने जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं को तलब किया था, जिनमें महासचिव गुलाम अहमद मीर, जम्मू-कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा, जम्मू-कश्मीर पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व जम्मू-कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष विकार रसूल वानी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद शामिल थे।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद दोबारा ईरानी सेना की ओर से होर्मुज बंद करने की घोषणा के बीच विदेश मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया है कि होर्मुज में हालात सामान्य हैं। विदेश सचिव रणधीर जयसवाल ने बताया कि ईरान युद्ध के बाद भारत के दो टैंकर फारस की खाड़ी में गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…