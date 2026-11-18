जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी जानबूझकर तब तक राज्य का दर्जा देने में देरी कर रही है जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश में उसका अपना कोई मुख्यमंत्री न बन जाए। उन्होंने कहा कि उचित समय पर राज्य का दर्जा देने का बार-बार किया गया वादा अब अर्थहीन हो गया है।

पूंछ जिले के मेंढर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, “अगर आपकी यही इच्छा है कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनने तक राज्य का दर्जा बहाल न किया जाए, तो खुलकर कहिए। लोगों को स्पष्ट रूप से बताइए ताकि वे किसी भ्रम में न रहें और हमें बार-बार अपमानित न होना पड़े।”

केंद्र सरकार पर उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना

उमर अब्दुल्ला का यह बयान उनकी पार्टी द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित करने के लगभग एक महीने बाद आया है। अब्दुल्ला ने तब केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस पाने की तत्काल आवश्यकता का जिक्र करने के लिए कई कारण बताए थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार को सत्ता में आए दो साल से अधिक समय हो गया है। फिर भी, केंद्र सरकार ने परिसीमन और विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की।

मोदी सरकार के साथ सामंजस्य बिठा कर आगे बढ़ रहे उमर अब्दुल्ला

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अपने दो साल के कार्यकाल के अधिकांश समय में उमर अब्दुल्ला ने सुलह का रुख अपनाया और मोदी सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मनाने की कोशिश की।

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जम्मू कश्मीर में अक्सर भाजपा को शिकायत रहती थी कि फंड देने में जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है। भाजपा लंबे समय में इसी मुद्दे को उठा को अपनी राजनीति कर रही थी, लेकिन इस बार के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों ने यह शिकायत दूर कर दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के आंकड़े पेश किया, जिसमें बताया गया कि कश्मीर के 10 जिलों के मुकाबले जम्मू के 10 जिलों को अधिक फंड मिले। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।