जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी बीजेपी को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल संसद के जरिए लाना चाहिए, न कि अलग-अलग राज्यों या पिछले दरवाज़े से। उमर अब्दुल्ला ने अपने घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह संसद का काम है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास नंबर हैं, तो उन्हें इसे (UCC) संसद के जरिए लाना चाहिए, वे इसे अलग-अलग राज्यों के जरिए क्यों कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके NDA में हर कोई इस मामले पर सहमत नहीं है। मैंने जो सुना है, उसके हिसाब से जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कहा है कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा।

यूसीसी पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब बीजेपी के अपने साथी ही इस पर एक राय नहीं रखते, तो वे कैसे मान सकते हैं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा? उन्होंने कहा, “इसलिए पिछले दरवाज़े से बिल लाने के बजाय, बीजेपी को संसद में बिल लाना चाहिए। साथी दलों की हिचकिचाहट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) हाउस में बिल पास करवा पाएगी। पूरा देश BJP शासित राज्य नहीं है। अगर UCC सिर्फ़ BJP शासित राज्यों पर लागू होता है, तो यह यूनिवर्सल कानून नहीं है। और जो इस तरह का है, उसे अलग-अलग राज्यों को तय नहीं करना चाहिए, इसे पूरे देश को तय करना होगा, जिसका प्रतिनिधित्व संसद में होता है।”

उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि एक देश, एक चुनाव या आरक्षण जैसे कानून संसद में नहीं लाए गए हैं और अब इसे भी राज्यों के ज़रिए पास किया जा रहा है।

विदेश नीति की उमर ने की तारीफ

हाल ही में खत्म हुए BRICS समिट के दौरान उमर अब्दुल्ला ने 2025 के पहलगाम हमले की निंदा करने वाले जॉइंट स्टेटमेंट को बड़ी बात बताया। उन्होंने कहा, “देखिए कि उस कमरे में पाकिस्तान के कितने साथी थे। इसलिए, पहलगाम का ज़िक्र होना ही अपने आप में हमारी विदेश नीति की एक बड़ी कामयाबी है।”

मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर क्या बोले जिनपिंग?

नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हम दूसरों से सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? इसका खतरा यह है कि कल अगर चीन हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ कुछ कह दे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए, मुझे लगता है कि हमें इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए कि दूसरे देश हमारी विदेश नीति के बारे में क्या कहते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं चुन सकते। अगर वे हमारी बुराई करते हैं, तो हम कहेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में दखल मत दो।”

यह भी पढ़ें-कब तक लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और NRC? मुंबई में अमित शाह ने दे दिया जवाब

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कहा कि रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान पर्सनल लॉ लागू करना है। पढ़ें पूरी खबर