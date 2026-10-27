Jammu-Kashmir Cabinet Expansion: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगलवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। इसमें चार नए मंत्रियों को जगह दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयत की शपथ दिलाई। अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीम फिरदौस और अल्ताफ कालू को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। सागर ने उर्दू में शपथ ली, जबकि सैफुल्लाह, फिरदौस और वानी ने अंग्रेजी में शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी पीडीपी और बीजेपी के विधायक शामिल हुए। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुबारक गुल ने इस फेरबदल में शामिल न किए जाने पर निराशा जताई। गुल ने लोक भवन के बाहर पत्रकारों से कहा, “मैंने अब तक 30 शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। हर बार मुझे हटाया गया और आज भी मुझे हटाया जा रहा है।”

सागर पार्टी में सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक

श्रीनगर के खानयार से सात बार विधायक रहे सागर पार्टी के सबसे अनुभवी विधायकों में से हैं और पिछली सरकारों में मंत्री पद पर रह चुके हैं। सैफुल्लाह भी चार बार के विधायक हैं। वे भी कैबिनेट में पहले का मंत्री पद का अनुभव लेकर आए हैं। हब्बाकदल से तीन बार विधायक रह चुके शमीम फिरदौस और पहलगाम से दो बार विधायक रह चुके कालू पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं।

शमीमा फिरदौस कैबिनेट में जगह पाने वाली दूसरी महिला

सागर और फिरदौस श्रीनगर जिले से हैं, सैफुल्ला उत्तरी कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और कल्लू दक्षिणी कश्मीर से आते हैं। शमीमा फिरदौस, सकीना इट्टू के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली दूसरी महिला होंगी। सकीना इट्टू के पास अभी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग हैं। इन चार नए सदस्यों के शामिल होने के बाद, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या अपनी अधिकतम सीमा यानी 9 तक पहुंच गई है। इनमें से सात सदस्य कश्मीर संभाग से और दो सदस्य जम्मू संभाग से होंगे।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी नौशेरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया था। वह मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू सदस्य बने रहेंगे। इस बीच, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने का हवाला देते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सरकार में शामिल न होने का फैसला किया है। हालांकि, राज्य का दर्जा बहाल होने तक पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन देना जारी रखेगी।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हां, इस (फेरबदल) पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी। मैंने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा और बताया कि अगले हफ्ते के शुरुआती दो-तीन दिनों में मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा और अपने मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव करूंगा।” उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस प्रक्रिया के लिए समय तय करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…