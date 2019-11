जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में हुए एक संदिग्ध धमाके में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं दो जवान घायल हो गए हैं। खबर के अनुसार, धमाका उस वक्त हुआ, जब सेना के जवान सैन्य ट्रक में सवार होकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि धमाका अखनूर के पलांवाला इलाके में आईईडी की वजह से हुआ। आतंकियों ने इलाके में आईईडी प्लांट किया हुआ था, जैसे ही जवानों को लेकर सेना का ट्रक इस इलाके से गुजरा, उसमें ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में एक जवान शहीद हो गया, वहीं दो अन्य घायल हो गए हैं। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते उनकी दाल नहीं गल पा रही है। ऐसे में आतंकियों द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके कर लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेना लगातार घाटी से आतंकियों के सफाए में जुटी है। बीते हफ्ते भी सेना ने कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया था।

Army Sources: Three army personnel injured in a suspicious blast in Akhnoor sector. The blast happened when the troops were moving around in an Army truck. #JammuAndKashmir

