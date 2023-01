Bharat Jodo Yatra की सुरक्षा के लिए लगाईं केंद्रीय बलों की 15 और JKP की 10 कंपनियां- पुलिस

Bharat Jodo Yatra: कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से कहा गया कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सुरक्षा के लिए CAPF की 15 कंपनियां और जम्मू-कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियां लगाई गई थीं।

Bharat Jodo Yatra: जम्मू-कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। (फोटो सोर्स: @bharatjodo)

