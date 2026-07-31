आयकर विभाग (Income Tax Department) की जांच में पता चला है कि 2021 से 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर बैंक (J&K Bank) में 1.54 लाख बैंक खाते ऐसे खोले गए। इनसे पैन (PAN) नंबर लिंक नहीं था। जांच में सामने आए रिकॉर्ड के मुताबिक, इन खातों में एक वित्त वर्ष के दौरान 15 लाख रुपये या उससे ज्यादा के लेनदेन हुए और इन खातों में कुल जमा राशि 4.88 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

आयकर विभाग ने पिछले साल के आखिर में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह मामला पूरी तरह से व्यवस्था फेल (Systemic Failure) होने का था। यह ‘गंभीर चेतावनी संकेत (Significant Red Flag)’ की ओर इशारा करता है। विभाग ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बिना PAN से जुड़े खातों में भारी लेनदेन होना कर चोरी (Tax Evasion) का बड़ा जरिया बन सकता है।

जांच में पाया गया कि आयकर विभाग की निगरानी में आए अधिकतर खाते सेविंग्स बैंक अकाउंट थे। इन्हें केवल फॉर्म-60 भरकर खोला गया था। फॉर्म-60 वह घोषणा पत्र है जिसे ऐसे लोग भरते हैं जिनके पास PAN कार्ड नहीं होता।

जांच में सामने आया कि इन गैर-PAN लिंक खातों में क्या-क्या शामिल हैं:

-32498 सरकारी या सरकारी योजनाओं से जुड़े खाते जिनमें 4,68,508 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई। इनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के सदस्यों के खाते भी शामिल हैं।

-1.25 लाख निजी खाते जिनमें कुल 36,789 करोड़ रुपये जमा हुए।

-10464 निजी खाते जिनमें एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि जमा हुई। इनमें से 566 खाते 510 ऐसे लोगों के थे जिनके पास PAN कार्ड था लेकिन खाता खोलते समय उन्होंने बैंक को अपने PAN की जानकारी नहीं दी।

PAN लिंक करना हुआ अनिवार्य

इस जांच पर पूछे जाने पर जम्मू-कश्मीर बैंक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इसके बाद बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक सुपरवाइजरी बैठक की और विस्तृत अनुपालन (Comprehensive Compliance) रिपोर्ट भी सौंपी। बैंक का कहना है कि अब अधिकतर कैटेगिरी के खातों- खासतौर पर करंट अकाउंट के लिए PAN लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस मामले की जांच की शुरुआत 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान हुई जब श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक ने अपने खातों से जुड़ा डेटा आयकर विभाग को सौंपा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति से इस मामले को आगे बढ़ाते हुए विस्तृत खुली जांच (Open Inquiry) शुरू की गई।

जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि कई खाताधारकों ने बिना PAN लिंक कराए ही अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर कई बैंक खाते खोल रखे थे। इन खातों के जरिए बड़े पैमाने पर लेनदेन किए गए लेकिन उनकी जानकारी आयकर विभाग को ना तो दर्ज कराई गई और ना ही रिपोर्ट की गई।

जांच के दौरान कुल 68 ऐसे बैंक खातों का पता चला जो 2004 से 2013 के बीच खोले गए थे। इनमें से कई खाते कश्मीर घाटी की कपड़ा (टेक्सटाइल) कंपनियों के थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन PAN से बिना जुड़े खातों के माध्यम से काफी बड़े वित्तीय लेनदेन किए गए। लेकिन उनकी सूचना आयकर विभाग को नहीं दी गई।

J&K बैंक ने स्वीकारी गलती

जांच का दायरा बढ़ाया गया तो जम्मू-कश्मीर बैंक ने स्वीकार किया कि उसने सिर्फ फॉर्म-60 के आधार पर खोले गए और पैन से लिंक नहीं किए गए खातों में होने वाले बड़े लेनदेन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी। बैंक ने यह भी बताया कि ऐसे खातों पर ब्याज के भुगतान पर 20 प्रतिशत टीडीएस (TDS) काटा जा रहा था जबकि PAN से जुड़े खातों पर यह दर 10 प्रतिशत थी।

जांच में यह भी सामने आया कि बिना PAN लिंक वाले खातों का इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी किया गया। इनमें J&K Bank बीमा बचत खाता, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट (SRFA) और जम्मू-कश्मीर की ‘स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव’ योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, उदाहरण के तौर पर एनसीसी कैडेट्स के सेविंग्स बैंक खातों (SBNCCs) में कुल 1.55 करोड़ रुपये की राशि जमा होने का रिकॉर्ड मिला।

जांच के दौरान आयकर विभाग ने बिना PAN लिंक वाले 30 सबसे बड़े निजी खातों का भी विश्लेषण किया। विभाग ने इन खातों के PAN नंबरों का पता लगाकर उनकी तुलना संबंधित खाताधारकों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) से की।

जांच में 11 मामलों में गड़बड़ी सामने आई। इनमें सीमेंट स्टोर, पेट्रोल पंप, कपड़े की दुकान और एक अस्पताल के मालिक शामिल थे। इन मामलों में जम्मू-कश्मीर बैंक के खातों में जमा पैसा, आयकर रिटर्न में घोषित इनकम या रसीद से ज्यादा पाया गया। रिपोर्ट में एक बड़ा उदाहरण भी दिया गया।

कंपनियों ने की आईटीआर में गड़बड़ी

2023-24 में एक खाताधारक के बिना PAN लिंक वाले खाते में 4.05 करोड़ रुपये जमा हुए लेकिन उसी वर्ष दाखिल किए गए ITR में उसकी कुल आय सिर्फ 3.22 लाख रुपये दिखाई गई। इसी तरह एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 2023-24 में अपने जम्मू-कश्मीर बैंक खाते में 57.88 करोड़ रुपये जमा किए। वहीं अपने आयकर रिटर्न में कुल प्राप्तियां (Gross Receipts) केवल 38.49 करोड़ रुपये ही घोषित कीं।

आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस तरह की व्यवस्था करदाताओं (Assessees) को अपनी संपत्तियां आयकर विभाग की नजर से छिपाने में मदद करती है क्योंकि इन खातों से PAN लिंक नहीं होता। विभाग को आशंका है कि इसकी वजह से सरकारी खजाने (Exchequer) को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया कि कर चोरी का यह तरीका इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जम्मू-कश्मीर बैंक ने बिना PAN लिंक वाले खाते खोलने की अनुमति दी।

आयकर विभाग ने सिफारिश की है कि यदि किसी बिना PAN लिंक वाले खाते में जमा राशि तय सीमा (Specified Threshold) से अधिक हो जाए तो ऐसे मामलों में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (Suspicious Transaction Report – STR) तैयार कर विभाग को भेजी जाए और इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ भी साझा की जाए।

विभाग का कहना है कि इन और अन्य सिफारिशों को लागू करने से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही कर कानूनों के पालन (Tax Compliance) को मजबूत करने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) पर रोक लगाने तथा भारत की वित्तीय व्यवस्था की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।