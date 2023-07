तीन दिन के बाद दोबारा शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, भारी बारिश के कारण रामबन में फंसे 6000 से ज्यादा श्रद्धालु

1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से कम से कम 67,566 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन किए। 5 जुलाई को लगभग 18,354 तीर्थयात्री बालटाल आधार शिविर और नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए।

शुरू हुई अमरनाथ यात्रा (Source- ANI)

