Jammu-Kashmir: कश्मीर में 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत, भारी पुलिस बल तैनात, जानें क्यों लगी थी रोक

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा लगभग 3 दशकों के बाद श्रीनगर में अपने पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी गयी है।

मुहर्रम का जुलूस (Source- Indian Express)

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को तीन दशकों से अधिक समय तक प्रतिबंधित रहने के बाद गुरुवार को श्रीनगर से 8वें मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि, प्रशासन ने जुलूस के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। उपायुक्त श्रीनगर, अजाज असद द्वारा बुधवार शाम को जारी एक आदेश के अनुसार, “27 जुलाई, 2023 को सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, 8वीं मुहर्रम-1445 को गुरु बाजार से बुडशाह कदल और एम.ए. रोड, श्रीनगर के माध्यम से डलगेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है।” बुधवार को अपने आदेश में, प्रशासन ने जुलूस निकालने वालों से कहा है कि वे किसी भी तरह का राष्ट्र-विरोधी/प्रतिष्ठान-विरोधी भाषण/नारेबाजी या प्रचार न करें। जम्मू-कश्मीर में भारी पुलिस बल तैनात वहीं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) कश्मीर क्षेत्र विजय कुमार ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा लगभग 3 दशकों के बाद श्रीनगर में अपने पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने पर बात करते हुए कहा कि जैसे ही सरकार ने यह निर्णय लिया, हमने एक बैठक की। कल रात से बल तैनात है। जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस की अनुमति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीन दशकों से ज्यादा समय से इसकी इजाजत नहीं थी, क्योंकि सरकार जुलूस निकालने वालों को अलगाववादी आंदोलन के प्रति नरम मानती थी। 1990 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की शुरुआत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

