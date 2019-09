जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे हुए गांवों और अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तान सैनिकों ने शनिवार को मोर्टार से गोले दागे और भारी गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बालाकोट और मानकोट क्षेत्र में सुबह दस बजे गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने डटकर दिया यही नहीं पाकिस्तान सेना द्वारा की जा रही इस गोलाबारी में कश्मीर के पचास स्कूली बच्चे फंस गए थे। इस दौरान भारतीय सेना ना सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया बल्कि कश्मीर के बच्चों को सकुशल वहां से निकाला भी।

सेना के अधिकारी ने बताया कि अंतिम जानकारी मिलने तक दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी। पुंछ के जिला उपायुक्त राहुल यादव ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सीमा पर रहनेवाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना का जवान बच्चें को गोद में उठाए ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की कापी तारीफ हो रही है।

#WATCH Poonch: Indian Army rescues children from Government school in Sandote village at Balakote sector of Mendhar Tehsil as cross-border firing starts from Pakistan. Indian Army rescued children from 2 other schools in Balakote and Behrote village. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/qnSRlqzEiI

— ANI (@ANI) September 14, 2019