Jammu Kashmir News: भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने सफल ऑपरेशन को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर की है, जहां आतंकियों के नेटवर्क को सुरक्षाबलों ने एक बड़ा झटका दिया है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा किश्तवार जिले में एक मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन सदस्यों को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिनमें सबसे वांछित आतंकवादी सैफुल्लाह भी शामिल था।
दरअसल, X पर एक पोस्ट में, सेना के व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि उसने किश्तवार क्षेत्र में 326 दिनों तक अथक और ऊंचाई वाले संयुक्त अभियान चलाए। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने कड़ाके की ठंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों का पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप कई मुठभेड़ें हुईं।
सात आतंकियों को मार गिराया
व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर वाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंततः चतरू, किश्तवार में सभी सात खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया।
सेना ने कहा, “अभियानों में सहायता के लिए एफपीवी ड्रोन, उपग्रह इमेजरी, आरपीए/यूएवी, संचार आदि जैसी तकनीक का लगातार उपयोग किया गया। सैफुल्लाह और उसके साथियों के खात्मे में परिणत हुई हमारी सेनाओं की अथक खोज और दृढ़ संकल्प यह साबित करता है कि वर्दीधारी हमारे जवानों और खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प, साहस और शौर्य के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता।”व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर वाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंततः चतरू, किश्तवार में सभी सात खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया।”
सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सेना को किश्तवाड़ के जंगलों और रिहायशी इलाके के आसपास छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इनमें सैफुल्लाह भी शामिल था, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। इसकी तलाश सुरक्षाकर्मियों को काफी समय से थी। सेना ने इनकी घेराबंदी करने और इन्हें भागने से रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट पाइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया था। ऐसे में लंबे एनकाउंटर के बाद इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है।
