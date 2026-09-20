Jammu Honey Trap ISI: जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की एक बेहद खतरनाक और हाई-टेक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सीमा पार से जारी हनीट्रैप का खेल अब सिर्फ फ्लर्टिंग मैसेज और फोटो मांगने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह 24 घंटे की लाइव डिजिटल निगरानी तक पहुंच चुका है, जो कि सुरक्षाव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा खतरा बन गया है।

इसी मामले में कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर कठुआ के रहने वाले एक 24 साल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अमन है जिस पर पाकिस्तानी हैंडल्स को सुरक्षा बलों की लाइव मूवमेंट का फीड देने के गंभीर आरोप है।

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

सुरक्षा एजेंसियों की इस बड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी अमन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

शुरुआती जांच में पता चला है कि अमन को सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई ऑपरेटरों ने अपने जाल में फंसाया था। सोशल मीडिया पर मीठी-मीठी बातों और हनीट्रैप के जरिए उसे धीरे-धीरे अपने वश में किया गया।

सैन्य ठिकानों की निगरानी की दी गई जिम्मेदारी

एक बार जब अमन पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ गया, तो उसे बेहद संवेदनशील कठुआ सीमा क्षेत्र में सैन्य ठिकानों और सुरक्षा बलों के आवाजाही वाले रास्तों की रेकी (निगरानी) करने का काम सौंपा गया।

पुलिस के मुताबिक इस बार सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ तस्वीरों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया हाई-टेक हार्डवेयर था। आरोपी ने अपने हैंडलर्स की हिदायत पर घर के बाहर एक विशेष कैमरा सेट कर दिया था।

घर के बाहर लगाया सिम वाला सीसीटीवी कैमरा

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि अमन ने अपने घर के बाहर एक सिम-सपोर्टेड (SIM-enabled) सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इस कैमरे का रुख सीधे उस सड़क की तरफ किया गया था, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल सीमा के पास अपनी नियमित आवाजाही के लिए करते थे।

यह कैमरा सीधे पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स को लाइव वीडियो फीड भेज रहा था। इस काम के लिए अमन को 20,000 रुपये दिए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि पैसों का यह भुगतान दुबई में स्थित एक चैनल के जरिए रूट किया गया था।

मोबाइल जब्त, फोरेंसिक जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसकी विस्तृत फोरेंसिक जांच की जा रही है, जिससे यह पता चल सके कि उसने कौन-कौन सी जानकारियां सीमा पार भेजी थीं।

जम्मू क्षेत्र में पिछले चार महीनों के भीतर इस तरह के आईएसआई नेटवर्क के भंडाफोड़ का यह दूसरा बड़ा मामला है। इससे साफ जाहिर होता है कि दुश्मन एजेंसियां अब साधारण फोटो शेयरिंग से आगे बढ़कर 24 घंटे लाइव डिजिटल सर्विलांस की रणनीति पर काम कर रही हैं।

मई में भी पकड़ा गया था 23 साल का युवक

इससे पहले इसी साल मई के महीने में जम्मू पुलिस ने माकवाल गांव के रहने वाले 23 साल के करण कुमार को गिरफ्तार किया था। स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुका करण भी लगभग इसी तरह के हनीट्रैप में फंसा था।

करण को स्नैपचैट (Snapchat) पर एक महिला की फर्जी प्रोफाइल से फंसाया गया था, जिसने खुद को पंजाब में तैनात बीएसएफ (BSF) की महिला जवान बताया था। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए करण को जाल में फंसाने के बाद, उसकी मां के व्हाट्सएप का ओटीपी लेकर अकाउंट हैक किया गया और फिर महज 2,000 रुपये के लिए बंकरों और फ्लाईओवरों की तस्वीरें मंगवाई गईं।

पठानकोट में भी सामने आई थी ऐसी ही साजिश

इसके अलावा, पंजाब के पठानकोट में भी ऐसा ही एक मॉड्यूल पकड़ा गया था। वहां सुजानपुर में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। यह हाईवे सेना की कश्मीर आवाजाही के लिए मुख्य मार्ग है, और वहां लगे कैमरे से सैन्य काफिलों की लाइव मूवमेंट पाकिस्तान को स्ट्रीम की जा रही थी।

इन घटनाओं के लगातार सामने आने के बाद पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्नैपचैट, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर बीएसएफ कर्मी, कश्मीरी महिला या जॉब एजेंट बनकर बनाई गई फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी है।

युवाओं के लिए पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस का कहना है कि ऐसे संदिग्ध अकाउंट्स युवाओं को पैसों और अश्लील सामग्री का लालच देकर देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों और विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। किसी भी तरह के संदिग्ध ऑफर, पैसों के लालच या ऑनलाइन जासूसी की गतिविधियों की जानकारी बिना देर किए तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या सुरक्षा एजेंसियों को दें।

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