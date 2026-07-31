जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम आतंकियों ने गैर-स्थानीय मजदूरों पर हमला कर दिया। दक्षिण कश्मीर के केल्लम इलाके में आतंकियों ने दो मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है।

कुलगाम में आतंकियों ने दो मजदूरों को बनाया निशाना

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में शुक्रवार शाम आतंकियों ने दो गैर-स्थानीय मजदूरों पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल को बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC), अनंतनाग रेफर किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

हमले की सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और आतंकियों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है।

Kulgam, Jammu and Kashmir: One nonlocal worker was killed and another injured after terrorists fired upon them in Kellam area of Kulgam district. Security forces have cordoned off the area and launched a search operation to track the attackers: J&K Police — ANI (@ANI) July 31, 2026

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि घटना के बाद उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात की। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उन्हें जल्द से जल्द ढेर करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि हमले में मारे गए मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, जबकि घायल दूसरे मजदूर को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्रार्थनाएं घायल मजदूर के शीघ्र स्वस्थ होने के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है।

I spoke with the DGP, Shri Nalin Prabhat and top security officials following the brutal terrorist attack in Kulgam in which a labourer from Chhattisgarh was killed. I strongly condemn this cowardly act. I have directed our security forces to step up their operations and… — Manoj Sinha (@manojsinha_) July 31, 2026

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