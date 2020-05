जम्मू-कश्मीरः हंदवाड़ा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों का हमला, 3 जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के तीन जवान शहीद हो गये। अधिकारियों ने बताया कि जिले में क्रालगुंद क्षेत्र के वंगाम-कजियाबाद में हमलावरों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर गोलियां चलायीं। अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उन्होंने बताया कि इलाके को घेर लिया गया है तथा हमलावरों को ढूढने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी वहां भेजे गये हैं।

सेना ने काजियाबाद और इसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया है और जवानों ने यहां बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। काजियाबाद की इस घटना से पहले सोमवार को ही चांजमुल्ला गांव में बंधक बनाए हुए कश्मीरियों को छुड़ाने गई सेना और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद हुई मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत कुल चार जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था।

3 CRPF personnel have lost their lives, 7 injured in terrorist attack in Handwara(J&K), CRPF officials tell ANI https://t.co/tG0NbdOgTG

