जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में शुक्रवार (13 जुलाई) को आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने अचबल चौक के पास शीर पोरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों के काफिले पर हमला किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीआरपीएफ के दो जवान इस दौरान जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। हाफिज सईद उसका सरगना है।

टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, तीन जवानों के जख्मी होने की खबर आई है। फिलहाल भारतीय सुरक्षाबल भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटा है। आतंकी किसी भी हालत में भागने न पाएं, इसके लिए सुरक्षाबलों ने चारों ओर से इलाके की घेराबंदी कर ली है।

शहीद हुए जवानों में से एक की पहचान सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीणा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे वाले सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।

