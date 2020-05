कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, विस्फोटक से लदी कार पुलिस ने दबोचा, NIA कर रही जांच

जम्मू-कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की वजह से प्रशासन पर बढ़ते बोझ का फायदा आतंकी भी जुटाना चाहते हैं। खासकर कश्मीर में कई आतंकी संगठन अपने मंसूबों को सफल करने की कोशिश में जुटे हैं। गुरुवार को ही सुरक्षाबलों की टीम को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी के विस्फोटकों से भरी गाड़ी में घूमने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए कार को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान कार सवारों ने पुलिस पर गोलियां बरसाईं, लेकिन असफल रहने के बाद वे गाड़ी छोड़कर ही भाग निकले।

इस घटना के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस को कार की पिछली सीट के पीछे एक ड्रम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। कार को हैंडल करने के दौरान पुलिस ने इलाके के आसपास मौजूद घरों से लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाल कर सुरक्षित जगह पहुंचाया और बम डिस्पोजल यूनिट को बुला लिया। बताया गया है कि जिस कार को पकड़ा गया उसके नंबर प्लेट का नंबर जम्मू के कठुआ जिले में रजिस्टर एक स्कूटर से मैच होता है।

#WATCH J&K: In-situ explosion of the vehicle, which was carrying IED, by Police in Pulwama.

Major incident of vehicle-borne IED explosion was averted by Police, CRPF & Army after Pulwama Police got credible info last night that a terrorist was moving with an explosive-laden car pic.twitter.com/UnUHSYB07C

— ANI (@ANI) May 28, 2020