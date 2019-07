जम्मू-कश्मीर से मंगलवार (दो जुलाई, 2019) को रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो आया, जिसमें टीचर कुल्हाड़ी लेकर मासूमों को बुरी तरह धमका रहा था। बच्चे उसकी इस हरकत पर डर के मारे जोर-जोर से चीख-बिलख रहे थे, पर उसे उन पर जरा भी तरस न आया। कुल्हाड़ी दिखाते हुए टीचर उनसे बोला- चिल्लाओगे, तो काट डालूंगा।

घटना के दौरान किसी ने चोरी-छिपे पूरे वाकये का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जब पुलिस के सामने आया तो आलाधिकारी भी सन्न रह गए, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

वायरल वीडियो देखते ही कई स्थानीय लोगों ने टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक, यह घटना उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा के वगत गांव की है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर टीचर ने 10 साल के बच्चे को कुल्हाड़ी से क्यों डराया-धमकाया?

देखें, क्या हुआ था उस दौरानः

स्थानीय रिपोर्ट्स में यह मामला वगत मगम के फ्यूचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बताया गया। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, “मामले का संज्ञान ले लिया गया है, जिसके बाद पुलिस थाना हंदवाड़ा में उचित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 167/2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिन्हें भी इस घटना के बारे में मालूम है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कानूनी कार्रवाई भी की गई है।”

Highly disturbing video reportedly from Wagat Handwara where teacher uses axe to frighten a 10 year old student. Inhumane. @islahmufti @listenshahid pic.twitter.com/nmWjHnGncn

— Saqib Manzoor (@SaqibManzur) July 2, 2019