जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक टोल प्लाजा पर शुक्रवार तड़के तीन-चार आतंकवादियों के समूह ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में एक पुलिस ने तीन आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारा गया और एक आतंकी पास के जंगल में भाग गया।

जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने नागरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को तड़के पांच बजे रोका, जिसके बाद गोलीबारी हुई। डीजीपी ने बताया कि तीन-चार आतंकवादियों का एक समूह श्रीनगर जा रहा था। पुलिस के एक दल से उसे टोल प्लाजा पर रोका। पुलिस ने बताया कि फरार आतंकवादी को पकड़ने के लिए क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।

#UPDATE Mukesh Singh, IG Jammu: Three terrorists have been killed in the encounter(on Jammu-Srinagar highway) https://t.co/dap28B8DQr pic.twitter.com/AUsfkx1RNx

