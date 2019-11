जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने किया एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सेना की चिनार कॉप्स ने इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। मामले में ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है।

#UPDATE Chinar Corps-Indian Army: One terrorist neutralised in the ongoing operation in Bandipora. Operation in progress. #JammuandKashmir https://t.co/ttFrkbf2ks

— ANI (@ANI) November 10, 2019