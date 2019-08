केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद काफी लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं तो वहीं कई लोग सरकार के इस फैसले के विरोध में हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पत्रकार निखिल वागले ने अपनी राय रखी जिसके बाद ट्विटर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे।

निखिल वागले ने ट्विट करते हुए लिखा। 5 अगस्त 2019 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। आज मोदी सरकार ने कश्मीर के लोगों भारत से दूर कर दिया।

