पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वहीद पारा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। यह बिल जम्मू-कश्मीर में लगातार घटती प्रजनन दर और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए पेश किया गया है। ‘मां-बेटी और आने वाली नस्लें बचाओ बिल’ नाम के इस प्रस्ताव में स्वैच्छिक, अधिकार-आधारित और गैर-जबरदस्ती वाले उपायों के जरिए इस चुनौती से निपटने की बात कही गई है।

इस बिल में जम्मू-कश्मीर में लिंग चयन और भ्रूण के लिंग के आधार पर होने वाली प्रथाओं पर रोक के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है। बिल का उद्देश्य घटती प्रजनन दर के बीच आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ महिलाओं, किशोरियों, मातृ स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

बिल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) करीब 1.4 बच्चे प्रति महिला है। यह 2.1 के सामान्य रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है।

राजनीति से बिल का कोई लेना-देना नहीं

पारा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ”जम्मू-कश्मीर खत्म हो रहा है और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। हमारी प्रजनन दर गिरकर 1.4 बच्चे प्रति महिला रह गई है। यह देश में सबसे कम दरों में से एक है। भारत की राष्ट्रीय औसत दर भी 1.9 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, लेकिन हम दूसरों की तुलना में तेजी से नीचे जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनके मुताबिक, आने वाले समय में काम करने के लिए युवाओं की संख्या कम होगी और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की संख्या भी घटेगी। इससे एक उम्रदराज, सिकुड़ता और मानसिक रूप से प्रभावित समाज तैयार हो सकता है।

पारा ने देर से होने वाली शादियों, बड़ी संख्या में लोगों के अविवाहित रहने, बढ़ते तलाक, आर्थिक दबाव और बढ़ती बांझपन की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियां अगली पीढ़ी के सामने चुनौती पैदा कर रही हैं। उन्होंने कैंसर और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के मामलों का भी उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत बताई।

बिल में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में प्रजनन दर में गिरावट केवल एक जनसांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। इसका असर भविष्य में समाज की आयु संरचना, पीढ़ियों के बीच सहयोग की व्यवस्था, ग्रामीण समुदायों, श्रमबल की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा और परिवारों एवं समुदायों की स्थिरता पर पड़ सकता है।

किशोरियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर भी जोर

विधेयक में किशोरियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि कई लड़कियों को आज भी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं से चुपचाप निपटना पड़ता है। सैनिटरी उत्पादों की कमी, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं का अभाव, निजी तौर पर कपड़े बदलने की जगह न होना, मासिक धर्म से जुड़ा सामाजिक संकोच और स्वास्थ्य शिक्षा की कमी के कारण लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

पारा ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं, एनीमिया, पोषण संबंधी कमियों और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के लिए शुरुआती जागरूकता, जांच, काउंसलिंग और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

बिल में कहा गया है कि किसी लड़की को मासिक धर्म, शादी, गर्भावस्था, मातृत्व, गरीबी, दिव्यांगता या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। इसमें लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए 30 वर्ष की उम्र तक शिक्षा जारी रखने और पूरी करने के अवसर सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

महिलाओं पर बच्चे पैदा करने का दबाव नहीं

पारा ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसी महिला को शादी करने, गर्भधारण करने या एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करना नहीं है। बिल में कहा गया है कि इसका मकसद आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सामाजिक बाधाओं को दूर करना है ताकि महिलाएं और दंपति शादी, परिवार और माता-पिता बनने से जुड़े फैसले स्वतंत्र और सोच-समझकर ले सकें।

बिल के मुताबिक, राज्य की जिम्मेदारी है कि हर लड़की और युवा महिला को आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर मिलें। साथ ही ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें व्यक्ति और दंपति बिना किसी दबाव, भेदभाव या आर्थिक मजबूरी के अपने प्रजनन संबंधी फैसले ले सकें।

विधेयक में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने, स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने, PCOS, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं और एनीमिया की शुरुआती पहचान और इलाज पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा उम्र के अनुरूप प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की परवरिश करने वाले परिवारों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता तथा महिलाओं की गरिमा, निजता, स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रस्ताव रखा गया है।