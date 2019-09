जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर बौखलाया पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों और कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके पांच आतंकियों को मार गिराया था।

सोमवार (नौ सितंबर, 2019) को समाचार एजेंसी एएनआई ने इसी घटना से जुड़ा वीडियो जारी किया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में हरे-भरे पहाड़ नजर आ रहे थे। इसी बीच वह लोकेशन दिखाई गई, जहां पाकिस्तानी झंडा पड़ा था। आगे क्लिप में एक-एक कर के अलग-अलग जगह पर पड़ीं आतंकियों की पांच लाशें दिखाई गईं, जबकि हथियार और उनका अन्य सामान (बैग आदि) भी बरामद किया गया था।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला अगस्त के पहले हफ्ते का है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तानी बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम ने यह घुसपैठ की कोशिश की थी, पर भारतीय सुरक्षाबलों ने उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया था। सुरक्षाबलों ने चुन-चुन कर उन्हें मार गिराया था।

#WATCH: Indian Army foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT(Border Action Team) squad along the Line of Control in Keran Sector of Kupwara in the 1st week of Aug. Bodies of eliminated Pakistani Army regulars/terrorists along with equipment seen in video.#JammuAndKashmir pic.twitter.com/kXKsJskVs0

