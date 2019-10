जम्मू और कश्मीर के बारामुला के सोपोर इलाके में सोमवार को बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने के मुताबिक, इस ग्रेनेड हमले में एक महिला समेत नौ लोगों के घायल होने की खबर है। ये हमला यूरोपीय संगठन (ईयू) की जम्मू और कश्मीर की यात्रा से पहले हुआ है। ईयू का दल मंगलवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है।

अधिकारियों ने कहा कि नौ में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे श्रीनगर के एक अस्पताल में भेजा गया है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शाम के वक़्त हुई, जब अर्धसैनिक बल की 144वीं बटालियन पुलिस स्टेशन में एक चौकी का निरीक्षण कर रही थी। ग्रेनेड विस्फोट से क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके बाद गोलीबारी भी हुई। सुरक्षा बलों ने हमले के जवाब में हवा में कुछ गोलियां चलाई।

#JammuAndKashmir: Nine people injured in a grenade attack near bus stand in Sopore today. Two of the injured have been brought to a hospital in Srinagar. pic.twitter.com/uI5OI18z4Q

आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। पुलिस ने बताया कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हमलावर इलाके से भागने में कामयाब रहे और अबतक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें ईयू का दल मंगलवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर की स्थिति और सीमा पार से पनपने वाले आतंकवाद के बारे में अवगत कराया गया है। ऐसे में इस हमले के बाद ये दौरा रद्द किया जा सकता है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बीएन डन के हवाले से कहा, “हां हम कल (जम्मू और कश्मीर) वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमें इसके(अनुच्छेद 370 को निरस्त) बारे में समझाया है। लेकिन मैं वहां की जमीनी हकीकत को देखना चाहता हूं और वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से बात करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं की वहां हालात सामान्य और शांति हो।”

