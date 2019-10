जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ है। यहां आतंकवादियों ने डीसी दफ्तर के बाहर आम लोगों की भीड़ पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में 10 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। इससे पहले प्रशासन नजरबंद किए गए जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी नेताओं को रिहा कर दिया था।

हालांकि, सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीपीडी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को रिहा नहीं किया था। सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा की थी। इसके बाद से राज्य के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था।

Jammu & Kashmir: Grenade attack outside deputy commissioner’s office in Anantnag; more details awaited https://t.co/Oznku8Qw6C

— ANI (@ANI) October 5, 2019