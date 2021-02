जम्मू कश्मीर का साल 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां के हालात के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों (24 मुल्कों के राजनयिक) का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचा।

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के बृहस्पतिवार को जम्मू का दौरा करने की योजना है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने के बाद 24 मुल्कों के राजनयिकों का यह चौथा जम्मू-कश्मीर दौरा है।

उधर, राजौरी जिले में बुधवार को जम्मू-पुंछ राजमार्ग पर सड़क के किनारे एक संदिग्ध वस्तु मिली, जिसके आईईडी होने का संदेह है। अधिकारियों ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सेना का बम निष्क्रिय दस्ता मंजाकोट में मौके पर पहुंचा और उसने संदिग्ध वस्तु का निरीक्षण किया। मंजाकोट थाना के प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सड़क के किनारे बम जैसी वस्तु मिली।

उन्होंने कहा, ‘‘तुरंत समूचे इलाके की घेराबंदी कर दी गयी और सेना के बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते ने वस्तु का निरीक्षण किया।’’ एहतियात के तौर पर राजमार्ग के दोनों तरफ यातायात को रोक दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बालू की बोरियों और बख्तरबंद गाड़ियों से जगह को सुरक्षित करने के बाद यातायात को बहाल कर दिया गया।

The delegation of foreign envoys visiting Jammu and Kashmir, being accorded traditional welcome upon their arrival. pic.twitter.com/yQcnEElYd3

— ANI (@ANI) February 17, 2021