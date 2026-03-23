जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले के एक सीमावर्ती गांव में सोमवार तड़के एक धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका रात करीब 2 बजे घगवाल इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर, गवाला तालाब गांव में पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के घर के बाहर हुआ। धमाके के बाद लोग दहशत में आ गए।

हालांकि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन धमाके के कारण पूर्व सरपंच जयराम शर्मा के घर का मेन दरवाज़ा और चारदीवारी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने धमाके की वजह का पता लगाने के लिए घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।

इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई। मामले की जांच तो शुरू ही हो गई है, इसके साथ ही इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती भी की गई है। पूर्व सरपंच ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे घर को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था।

बता दें कि जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, वह बॉर्डर से सटा इलाका है और यहां की सीमा की सुरक्षा BSF करती है। बॉर्डर से इलाका सटा होने के कारण यहां पर घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन गतिविधियां भी होती रहती हैं। हालांकि सुरक्षा उसे नाकाम करते हैं।