जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान ने एक शिविर के अंदर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश निवासी हेड कांस्टेबल हरि बाबू पेंठी क्षेत्र के एक शिविर में अपनी चौकी के अंदर फंदे पर लटके पाए गए।

अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बीएसएफ जवान ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वहीं, दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर हृदयाघात से एक सेना के जवान की मौत हो गयी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर ड्यूटी के दौरान एक सेना के जवान की संदिग्ध हृदयाघात से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि नायक तिलक सिंह कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी तकरी अग्रिम क्षेत्र में तैनात थे।

सेना ने जवान को दी श्रद्धांजलि

सैनिक के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सेना के व्हाइट नाइट कोर ने एक पोस्ट में कहा, “व्हाइट नाइट कोर वीर नायक तिलक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो 15 मार्च को कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर ड्यूटी के दौरान बेहोश पाए गए थे। तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद, वीर जवान को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।” सेना ने आगे लिखा, “उनका अटूट साहस और कर्तव्यनिष्ठा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं का उदाहरण है। उनका सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।”