जामिया में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार शाम हुई हिंसा की कई तस्वीरें सामने आयीं। इन तस्वीरों में जिस तस्वीर की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा रही, वो तस्वीर थी आयशा रीना और लदीदा फरजाना की। जामिया की ये दोनों छात्राएं अपने साथी छात्र को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की एक वीडियो सामने आयी थी।

इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी एक घर से एक लड़के को खींचकर उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस पर युवक की महिला साथी उसे बचाने के लिए पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। आयशा रेन्ना ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि ‘शाम में करीब 5.30 बजे हमने सामने से लोगों को भागकर आते देखा और पुलिसकर्मी उन पर लाठियां बरसा रहे थे।’

रेन्ना ने बताया कि ‘इस पर हम लोग एक घर में घुस गए, लेकिन घर के गेट पर गाड़ी खड़ी होने के चलते गेट बंद नहीं हो पाया। इस पर पुलिसकर्मियों ने हमें बाहर आने को कहा, जब हमने बाहर आने से मना कर दिया तो उन्होंने हमारे साथी को बाहर खींचकर उस पर लाठियां बजाना शुरू कर दिया।’ लड़कियों द्वारा साथी छात्र को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों से भिड़ जाने की घटना की लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं।

Proud of you Ayesha Renna who put her life in danger to save other’s lives. It was an honour to have students like you sit in my class.

Proud of all such students from jamia who are coming out to support each other https://t.co/mcoHe98Kg1

— S.M.Umair (@imumair123) December 16, 2019