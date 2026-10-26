जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें छात्रों की मांगों को मान लिया गया, लेकिन विरोध कर रहे छात्रों ने इस ऑर्डर को खारिज कर दिया है और छात्रों ने भूख हड़ताल पर बैठे रहने का फैसला किया है।

यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि छात्रों के साथ समझौता हो गया है और हमने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। सोमवार को जारी एक आदेश में कहा है कि स्टूडेंट्स यूनियन संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर चुनाव कराए जाएंगे।

अब क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स?

बता दें कि स्टूडेंट्स का यह प्रदर्शन स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन कराए जाने की प्रमुख मांग को लेकर है, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से मान लिया गया है, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। छात्रों की यह मांग है कि जब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं कर दी जाएगी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा।

‘चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट’

यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के बीच आपसी सहमति के बाद तुरंत विरोध बंद कर दिया जाएगा। समझौते के अनुसार, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) को फिर से शुरू करने की मांग पर भी सहमति बनी है। हालांकि छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। छात्रों की मांग है कि जब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो जाएगी प्रोटेस्ट जारी रहेगा।

‘एक पक्की तारीख बताए प्रशासन’

बता दें कि रविवार देर रात प्रोटेस्ट वापस लेने का नोटिस साइन किया गया था। हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स ने एग्रीमेंट की शर्तों पर एतराज जताया और यह कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मांगों को हल करने के लिए एक पक्की तारीख बताए और यह पक्का करे कि प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा।

रविवार को जामिया में तनावपूर्ण हुई स्थिति

बता दें कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के 14वें दिन दोपहर को सेंट्रल मस्जिद के पास जामा मस्जिद रोड पर स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी वालों के बीच हाथापाई हुई और थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। नैनोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट्स दीवारें फांदने की कोशिश करते नजर आए। रविवार दोपहर करीब 1 बजे बॉयज हॉस्टल के स्टूडेंट्स गेट नंबर 4 तक मार्च करने लगे, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। छात्रों का दावा था कि कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गाड़ियों में ले जाया गया।

बता दें कि जामिया में 2006 से स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2006 में स्टूडेंट यूनियन को भंग कर दिया था।

Jamia Millia Islamia announces resumption of student union elections after two decades. In an order issued on Monday, the university administration said the elections would be held within 15 days of the approval of the students’ union constitution.



“The Jamia Millia Islamia… pic.twitter.com/b96A3LWuIy — ANI (@ANI) October 26, 2026

Delhi: Security personnel have been deployed outside Jamia Millia Islamia as some students continue their hunger strike despite an agreement being signed between the university administration and students overnight. Protesters allege that some students were persuaded to sign the… pic.twitter.com/PfMBj8twWm October 26, 2026

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