जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ‘आखिरी चेतावनी’ मिली है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर नॉर्थ कैंपस में गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर छात्र वहां से नहीं हटेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाएगा।

इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोटेस्ट के चलते ही ऑनलाइन क्लासेस को 8 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। 8 नवंबर की दिवाली है ऐसे में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब दिवाली के बाद कैंपस के हालात के हिसाब से स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके बाद क्लासेस को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा।

मिड-टर्म सेमेस्टर एग्जाम होंगे ऑनलाइन

जामिया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस के अलावा दूसरे मिड-टर्म सेमेस्टर के एग्जाम भी ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। एग्जाम का शेड्यूल और गाइडलाइंस संबंधित डिपार्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से सलाह करके फाइनल की जाएगी। PhD रिसर्च स्कॉलर्स को अपने सुपरवाइजर से ऑनलाइन सलाह लेने का निर्देश दिया गया है।

‘कैंपस छोड़ने का आखिरी मौका दिया जाता है’

यूनिवर्सिटी प्रशासन के नोटिस में कहा गया है, “गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग में आपकी मौजूदगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैं वह गैर-कानूनी है और इन डिपार्टमेंट के ठीक से काम करने में रुकावट आ रही है।” नोटिस में आगे कहा गया है कि बिना किसी देरी के नॉर्थ कैंपस में गालिब लॉन में उस बिल्डिंग और धरना देने की जगह को तुरंत खाली करने और अपने साथियों के साथ कैंपस छोड़ने का आखिरी मौका दिया जाता है और अगर आप उस जगह को तुरंत खाली नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाएगा।”

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा- आंदोलन जारी रहेगा

यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस नोटिस के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने भी अपने तेवर कम नहीं किए हैं। छात्रों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं उनका 14 दिन का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स भी अपना विरोध जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घोषणा में संविधान को मंजूरी देने या चुनाव कराने के लिए कोई पक्की टाइमलाइन नहीं दी गई है। उन्होंने प्रॉक्टर और सिक्योरिटी एडवाइजर के इस्तीफे की मांग भी दोहराई और यह कहा कि लिखित जवाब के बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा।

इस खींचतान के बीच जामिया कैंपस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सोमवार शाम से ही कड़ी कर दी गई है। कैंपस के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती है।

Jamia Millia Islamia has extended online classes until November 8, 2026, amid ongoing student protests on campus. The university administration said the mode of classes would be reviewed after the Diwali holidays, depending on the situation on campus.



The university has also… https://t.co/9rSe8VSwhY pic.twitter.com/PMqA40Ckyo — ANI (@ANI) October 26, 2026

यह भी पढ़ें: जामिया यूनिवर्सिटी 20 साल बाद छात्र संघ चुनाव कराने को तैयार, छात्रों ने कहा- जब तक तारीख नहीं बताएंगे जारी रहेगा प्रदर्शन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें छात्रों की मांगों को मान लिया गया, लेकिन विरोध कर रहे छात्रों ने इस ऑर्डर को खारिज कर दिया है और छात्रों ने भूख हड़ताल पर बैठे रहने का फैसला किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…