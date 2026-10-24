Jamia Protest Controversy: दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के पोस्टर और नारे लगाने के दावे किए गए। छात्रों का समर्थन करने शुक्रवार को सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। उन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया था। ‘फ्री कश्मीर’ के पोस्टरों को लेकर खड़े हुए विवाद पर मसूद ने कहा कि ऐसा कोई नारा लगा ही नहीं है लेकिन कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसे काम कर रहे थे, जिन पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इमरान मसूद ने कहा, “जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान “फ्री कश्मीर” के लिए कोई नारा नहीं लगाया गया, एक भी नहीं।” उन्होंने कहा, “मैं सबके सामने खड़ा हुआ और ऐसे नारों की कड़ी निंदा की, और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।”

पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि कुछ लोग कैंपस में जम्मू-कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगाने वाले लोग “आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और उनका स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा, “पुलिस को ऐसे पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा।”

हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने कहा, “यहां तो कोई बच्चा भी कुछ और नहीं कहेगा। मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जो ऐसे पोस्टर लगाकर इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की चिंताएं जायज़ हैं। आप स्टूडेंट यूनियन को फिर से क्यों नहीं बनाते? वे इस देश का भविष्य हैं। इस देश के भविष्य को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है?”

सलमान खुर्शीद बोले- उनसे पूछा मुझसे नहीं

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने”फ्री कश्मीर ” और “फ्री शरजील इमाम” लिखे विवादित पोस्टर और ग्रैफिटी दिखने की खबरों पर कहा कि मीडिया को उनसे सवाल करने के बजाय, उन्हें लगाने वालों से सवाल करना चाहिए।

उन्होंने इस सवाल को टालने के साथ ही ऐसे कामों के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा, “नहीं, नहीं, नहीं। पोस्टर लगाने वाले से पूछो। मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाया, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। जो भी पोस्टर लगाए, उससे पूछो। तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, और अगर कोई ऐसे पोस्टर लगाता है, तो उससे पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।”

यूनिवर्सिटी ने छात्रों से क्या की अपील?

जानकारी के मुताबिक, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद स्टूडेंट्स से बात करनेउनकी मांगों की जांच करने और कैंपस में नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए कदम उठाने के लिए सात सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई थी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि पैनल विरोध कर रहे स्टूडेंट्स से बात करेगा, उनकी मांगों की जांच करेगा और कैंपस में नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए ज़रूरी कदम सुझाएगा।

मुंबई पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित संबंधों के आरोप में 33 साल के मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पढ़िए पूरी खबर…