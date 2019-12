नागरिकता (संशोधन) कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समीप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की चार बसों और दो पुलिस वाहनों में आग लगा दी। झड़प में छात्रों, पुलिसर्किमयों और दमकलकर्मी समेत करीब 60 लोग घायल हो गए। पुलिस ने हिंसक भीड़ को खदेडने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन उन पर गोलियां चलाने की बात से इनकार किया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर पुलिस की कथित गोलीबारी, विश्वविद्यालय के बाथरूम में घायल छात्रों की वीडियो के साथ उनके खून निकलने की फुटेज चल रही है।

वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ छात्र बाथरूम में घायल अवस्था में लेते हुए हैं। बरखा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ऐसे समय में इस वीडियो को साझा करने से कतरा रही हूं, हालांकि मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की है लेकिन कहीं इस वीडियो को शेयर करने से स्थिति प्रभावित न हो जाये। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत को इसे देखना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई के छात्रों को बाथरूम में कवर लेने के लिए मजबूर किया गया।”

I resisted from sharing this video in real time to avoid Inflaming the situation though I reported its contents. Now a few hours on, I feel India must see this: students forced to take cover in the urinals as police crackdown inside #Jamia. Chilling. @DelhiPolice How & WHY? pic.twitter.com/F78nfqjzeX

