केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के गठन के लिए चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पांच छात्र 12 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर हैं। शनिवार को उनके विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन था। विश्वविद्यालय ने इनमें से तीन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी।

प्रदर्शनकारी छात्र मांग कर रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (JMISU) के चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाए, विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर (चीफ प्रॉक्टर) तथा सुरक्षा सलाहकार को हटाया जाए।

प्रदर्शनकारी छात्रों से मिला प्रतिनिधिमंडल

शनिवार सुबह 11 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनसे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने को कहा। प्रतिनिधिमंडल में रजिस्ट्रार और कई प्रोफेसर शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

2005 से नहीं हुए छात्र संघ के चुनाव

जामिया में 2005 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि बार-बार होने वाली हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और कक्षाओं में रुकावट के कारण चुनाव बंद कर दिए गए थे। समय-समय पर इन्हें फिर से शुरू करने की मांग उठती रही है।

इस बार यह मांग ऐसे समय में उठी है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद नवंबर में छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की है।

मौजूदा विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद जामिया प्रशासन ने छात्र संघ के नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इससे उनकी मुख्य मांग यानी चुनाव की तारीख तय करना पूरी नहीं होती है।

छात्रों ने आरोप लगाया कि शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए थे। लॉ की तीसरे वर्ष की छात्रा हनीना बिंत उमर ने कहा, “हम कई दिनों से राजनीति विज्ञान विभाग के सामने गुलिस्तान-ए-गालिब में बैठे हुए हैं।”

छात्रों को जबरन अस्पताल ले जाने की कोशिश

हनीना ने आरोप लगाया, “प्रतिनिधिमंडल ने हमें बताया कि एक समिति बनाई गई है और हमसे भूख हड़ताल खत्म करने को कहा। फिर उन्होंने हमारे टेंट हटाने और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को जबरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की।”

छात्रों ने भूख हड़ताल कर रहे पांच प्रदर्शनकारियों को राजनीति विज्ञान विभाग के ब्लॉक के अंदर पहुंचा दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि सुरक्षाकर्मी उन तक न पहुंच सकें। दोपहर में विश्वविद्यालय के गेट बंद कर दिए गए थे।

कैंपस में आने से रोकने का आरोप

छात्रों का आरोप है कि उन्हें कैंपस में आने से रोका गया। बड़ी संख्या में छात्र अलग-अलग गेटों के बाहर जमा हो गए और अंदर जाने की मांग करने लगे। दोपहर करीब तीन बजे विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि अगली सूचना तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस में मौजूदा हालात का जिक्र किया गया है और इसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम बताया गया।

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दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के पोस्टर और नारे लगाने के दावे किए गए। छात्रों का समर्थन करने शुक्रवार को सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।