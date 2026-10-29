जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग मान ली है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने गुरुवार देर रात को आदेश दिया है कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी दी जाए और 15 मई 2027 तक इसे लागू कर दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की गाइडलाइंस के अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 15 जुलाई 2027 से शुरू हो सकता है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे।

नहीं होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण जारी किए गए सभी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निष्कासन, निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर रोक के आदेश वापस लिए जाएंगे।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब छात्र कैंपस में विश्वविद्यालय का 106वां स्थापना दिवस मना रहे थे। जामिया प्रशासन के इस आदेश के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के अंदर जश्न मनाया।

यह भी पढ़ें- ‘जामिया के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है कांग्रेस’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने छात्रों की भूख हड़ताल का समर्थन किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि जामिया के स्टूडेंट्स 21वीं सदी के भारत में 2 हफ्ते से भी अधिक समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।