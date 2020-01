Jamia CAA Protest LIVE Updates: नागरिकता विवाद के बीच दिल्ली के जामिया इलाके में गुरुवार को एक शख्स हाथ में पिस्तौल लहराया नजर आया। वह इस दौरान चिल्लाता रहा, डराता रहा और धमकाता रहा। उसने यह तक कहा, “यह लो आजादी।”

इतना ही नहीं, उसने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें एक शख्स जख्मी भी हो गया। उसकी पहचान शादाब के रूप में हुई, जो छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल वह एम्स ट्रॉमा सेंटर में है।

हालांकि, आसपास के लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी तो उसे हिरासत में लिया जा सका। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक, जिस थाने में आरोपी बंद है, उसे बंद कर दिया गया है।

‘ये लो आजादी’ कह युवक ने चलाई गोली, JMI के पास CAA के खिलाफ विरोध मार्च करते जा रहे थे लोग

इसी बीच, दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, जिनमें जामा मस्जिद, आईटीओ और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि जब वह पिस्तौल लहराते हुए वहां दौड़ रहा था, तब दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनी रही।

‘गृह मंत्री की पुलिस क्या कर रही है?’ जामिया इलाके में फायरिंग पर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्विटर पर भिड़े यूजर्स

#WATCH A man brandishes gun in Jamia area of Delhi, culprit has been detained by police. More details awaited. pic.twitter.com/rAeLl6iLd4

— ANI (@ANI) January 30, 2020