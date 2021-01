कृषि क़ानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड और भारी बारिश के बावजूद किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। धरने में बैठे किसानों ने अपने लिए कई सारी व्यवस्था कर ली है. किसी ने तंबू गाड़ रखे हैं तो कई किसानों ने टेंट बना लिए हैं। ठंड और बारिश से बचने के लिए कई किसानों ने अपनी अपनी ट्राली पर ही अस्थायी आशियाना बना दिया है। इतना ही नहीं किसान आन्दोलन में आये एक किसान ने अपने ट्रक को ही घर की शक्ल दे दी।

जालंधर से आये हरप्रीत सिंह किसान आन्दोलन में भाग लेने के लिए सिंघु बॉर्डर पहुंचे हैं। हरप्रीत को जब घर की याद आने लगी तो उन्होंने अपने ट्रक को घर में तब्दील कर दिया। हरप्रीत कहते हैं कि मैं यहाँ लंगर सेवा के लिए 2 दिसंबर को आया था। यहाँ आने के लिए मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और सिंघु बॉर्डर पर सात दिन सेवादारी की। जब मुझे घर की याद आने लगी तो मैंने ट्रक को ही अपना अस्थायी घर बनाने को सोचा।

Delhi: Jalandhar based farmer protesting at Sighu border turns a truck container into a residence

“I came here on Dec 2 to do langar sewa. I left all my work & served for 7 days at Singhu border. I felt homesick & then decided to turn a truck into a makeshift apartment,” he says pic.twitter.com/FIsmkzeJS7

— ANI (@ANI) January 2, 2021