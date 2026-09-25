मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कई गांवों में जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यों को लेकर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में टूटी हुई टंकी, गायब नल, अधूरा पाइपलाइन कार्य और रुकी हुई जल आपूर्ति जैसी समस्याएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार को 3.85 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के बावजूद ये सब कार्य जारी हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और तीन जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अधिकारियों ने मिलीभगत करके घटिया काम करवाया और भुगतान हासिल किया। जल जीवन मिशन विभाग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कई गांवों में जल जीवन मिशन के कामों की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में ये बातें सामने आई हैं। जांच के दौरान पता चला कि ठेकेदार को 3.85 करोड़ रुपये का पेमेंट किए जाने के बावजूद काम नहीं हुआ। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तीन अधिकारियों ने मिलकर घटिया काम किया और पेमेंट ले लिया। JJM डिपार्टमेंट ने इन नतीजों पर कमेंट करने से मना कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि उसे जांच से कोई दिक्कत नहीं है।

4 गांवों में हुई जांच

यह जांच चार गांवों (जुड़मानिया रघुनाथ, खटखरी, कराह उर्फ बैरागढ़ और शिवराजपुर) में कामों की शिकायत और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद की गई। इन प्रोजेक्ट्स को 2021 में ‘हर घर नल जल’ प्रोग्राम के तहत पूरा करने के लिए 9 महीने की डेडलाइन दी गई थी।

जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने तीन डिपार्टमेंटल अधिकारियों के साथ मिलकर घटिया काम करवाया और कमियों के बावजूद पेमेंट ले लिया। इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत की जा रही है।

EOW ने कथित तौर पर पाया कि कई जगहों पर पाइपलाइन तो बिछा दी गई थी, लेकिन असल में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो गायब था या अधूरा था। एक अधिकारी ने कहा कि एक गांव में पहली बार पानी भरने के दौरान एक ओवरहेड पानी की टंकी गिर गई।

इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर शिवेंद्र कुमार तिवारी और तत्कालीन PHE अधिकारी ए.पी. तिवारी, संजय पांडे और जे.पी. द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। जुड़मानिया रघुनाथ में प्रोजेक्ट में 7,600 मीटर HDPE पाइपलाइन, एक सम्प, एक मोटर और 440 घरेलू नल कनेक्शन शामिल थे। कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित सब-इंजीनियर ने कथित तौर पर EOW को बताया कि पाइपलाइन बिछा दी गई है, एक मोटर पंप लगा दिया गया है, बिजली का काम पूरा हो गया है, और 400 घरेलू कनेक्शन दे दिए गए हैं।

फिजिकल वेरिफिकेशन में कथित तौर पर पाया गया कि पाइपलाइन बिछा दी गई थी, लेकिन सम्प अभी भी बन रहा था। EOW ने यह भी पाया कि घरेलू कनेक्शन ज़रूरत के हिसाब से पूरे नहीं किए गए थे। FIR में कहा गया है कि इस वजह से, जब मेन पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया गया, तो यह शुरुआती पांच से 10 डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों तक तो पहुंचा, लेकिन नेटवर्क से आगे नहीं बढ़ सका, जिससे सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया।

जांच करने वालों को क्या मिला?

FIR में कहा गया है कि खटखरी गांव की पानी की टंकी पर उस समय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे.पी. द्विवेदी के समय में 15-मीटर स्टेजिंग वाला 75-KL का टैंक बनाया गया था। जांच करने वालों का आरोप है कि स्ट्रक्चर खराब क्वालिटी का था और 27 मार्च 2026 को तब गिर गया, जब टेस्टिंग के दौरान पानी भरा जा रहा था। FIR में कहा गया है कि गिरने से कंस्ट्रक्शन के काम की खराब क्वालिटी का पता चलता है।

खटखरी में प्रोजेक्ट में 75-KL का ओवरहेड पानी का टैंक सम्प 4,400 मीटर पाइपलाइन, एक मोटर पंप, बिजली का काम और 315 घरेलू कनेक्शन शामिल थे। कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया कि पाइपलाइन, मोटर और बिजली का काम, सम्प के साथ पूरा हो गया था और 290 घरेलू कनेक्शन दिए गए थे।

पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन जरूरी फिटिंग नहीं लगाई गई

EOW ने पाया कि गांववालों के घरों के सामने डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन जरूरी फिटिंग कथित तौर पर नहीं लगाई गई थी। FIR में कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई फिटिंग या कंक्रीट का गोल स्टैंड पोस्ट नहीं बनाया गया था। कराह गांव में प्रोजेक्ट में कथित तौर पर 250-KL का ओवरहेड टैंक, सम्प, 11,500 मीटर पाइपलाइन, पांच सबमर्सिबल मोटर और 740 घरेलू नल कनेक्शन शामिल थे।

FIR में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जांच करने वालों को बताया कि 11,500 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई थी, चार सबमर्सिबल मोटर लगाई गई थीं और 740 घरेलू कनेक्शन दिए गए थे। जांच करने वालों का कहना है कि EOW ने पाया कि पाइपलाइन का काम सिर्फ़ आधे इलाके में ही पूरा हुआ था। FIR के मुताबिक पानी की सप्लाई, जो कथित तौर पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद तक जारी रही थी, वह अभी पूरी तरह से बंद है।

फिजिकल वेरिफिकेशन में भी कथित तौर पर पंपों में गड़बड़ी पाई गई। जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि चार मोटर लगाई गई थीं, साइट पर सिर्फ़ एक सबमर्सिबल मोटर मिली। घरेलू कनेक्शन भी कथित तौर पर नहीं मिले। FIR में कहा गया है कि किसी भी घरेलू कनेक्शन के लिए नल फिटिंग का काम नहीं किया गया है। इसके बजाय, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन सिर्फ़ गांववालों के घरों के सामने से निकाली गई थीं।

शिवराजपुर में प्रोजेक्ट में 125-KL का ओवरहेड टैंक, सम्प, 8,000 मीटर पाइपलाइन, दो मोटर, बिजली का काम और 700 घरेलू कनेक्शन देने का इंतज़ाम था। कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया कि पाइपलाइन बिछा दी गई थी, एक मोटर लगा दी गई थी, बिजली का काम पूरा हो गया था, सम्प बन गया था और 600 घरेलू कनेक्शन दे दिए गए थे।

ग्राम पंचायत के एक हिस्से में ही पूरा हुआ काम

EOW ने कथित तौर पर पाया कि पाइपलाइन बिछाने का काम सिर्फ़ ग्राम पंचायत के एक हिस्से में ही पूरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद तक पानी की सप्लाई जारी रही थी लेकिन बाद में बंद हो गई। टैंक, सम्प और बाउंड्री वॉल का निर्माण हो गया था। लेकिन घरेलू कनेक्शन अधूरे थे। FIR में कहा गया है कि किसी भी घरेलू कनेक्शन के लिए स्टैंड पोस्ट और नल फिटिंग का काम नहीं किया गया है, सिर्फ गांववालों के घरों के सामने से डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन निकाली गई हैं।

FIR में फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गांववालों के बयान भी दर्ज हैं। उन्होंने जांच करने वालों को बताया कि कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दिनों में पानी की टंकी के पास पाइपलाइन तक कुछ पानी पहुंचा था, लेकिन बाद में सप्लाई बंद हो गई और कई सालों तक बंद रही। एजेंसी का कहना है कि हालांकि गांवों के बड़े हिस्से में पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया था, लेकिन इलाके में कभी पानी की सप्लाई नहीं हुई।

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